Corpo de miss Raissa Silva é sepultado no Paraná após feminicídio

Corpo de miss assassinada no Paraná é sepultado nesta sexta-feira (13)

O corpo de Raissa Suellen Ferreira da Silva, de apenas 23 anos, foi sepultado no Paraná. A jovem foi vítima de feminicídio cometido por Marcelo Alves, um amigo de infância que a matou após ela rejeitar suas investidas românticas.

Marcelo havia prometido a Raissa uma oportunidade de trabalho em São Paulo, mas revelou suas verdadeiras intenções ao levá-la para seu apartamento. Ao perceber que não havia emprego algum, Raissa o rejeitou, levando Marcelo a cometer o crime por estrangulamento.

Após o assassinato, Marcelo contou com a ajuda do filho para ocultar o corpo em uma região de mata, onde foi encontrado uma semana depois. Ele confessou o crime e está preso. O caso gerou grande comoção em Paulo Afonso, cidade natal de Raissa, onde ela foi velada antes do sepultamento no Paraná.

