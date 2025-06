Menina de 10 anos é encontrada morta com marcas de faca dentro de casa em Barueri (SP)

Uma menina de 10 anos foi encontrada morta em sua casa em Barueri (SP). Larissa Manoela apresentava quatro marcas de faca no corpo. Ela residia com a mãe e o irmão. No dia do crime, a mãe saiu para trabalhar e há a hipótese de que tenha deixado a porta aberta, já que a menina tinha dificuldade para abri-la por dentro. A ausência de sinais de arrombamento sugere que alguém conhecia a rotina da família.



