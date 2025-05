Criminoso intimida casal de jovens e rouba celular em Santana, na zona norte de SP Assaltante disparou para o alto para provar que arma era verdadeira Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h09 ) twitter

Um casal de jovens foi vítima de assalto em Santana, na zona norte de São Paulo. Durante a abordagem, um criminoso disparou um tiro para o alto para demonstrar que sua arma era verdadeira. Inicialmente, as vítimas acreditaram que se tratava de uma arma de brinquedo. Após o disparo, o namorado entregou seu celular e a senha ao assaltante.

O incidente ocorreu enquanto a jovem de 18 anos retornava do trabalho e encontrava-se com seu namorado de 19 anos. O assalto aconteceu próximo à casa do rapaz. Durante a ação, o criminoso exigiu os celulares das vítimas e, ao perceber a hesitação do casal, retirou o pente da arma antes de disparar um tiro de aviso.

Após o roubo, o assaltante fugiu em uma motocicleta. O aumento nos roubos de celulares tem sido uma preocupação crescente na região, com quase 100 mil aparelhos roubados no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2025. Especialistas alertam para os perigos de reagir durante assaltos e enfatizam que a segurança pessoal deve ser priorizada em situações de risco.

Assista em vídeo - Criminoso intimida casal de jovens e rouba celular em Santana, na zona norte de São Paulo

