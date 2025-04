Criminoso quebra vidro de carro para roubar celular na zona sul de São Paulo Polícia suspeita de informações privilegiadas repassadas por comparsas no Jardim Previdência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 15h17 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h17 ) twitter

Dentro da Notícia: Criminoso quebra vidro de carro para roubar celular na zona sul de São Paulo

Um criminoso aproveitou o trânsito congestionado na rua Nossa Senhora da Saúde, na Zona Sul de São Paulo, para quebrar o vidro de um carro e roubar um celular no bairro Jardim Previdência. A ação foi rápida, com o ladrão agindo enquanto o veículo estava parado no tráfego intenso.

A polícia suspeita que ele possuía informações privilegiadas sobre quais veículos tinham objetos de valor visíveis. Essas informações podem ter sido repassadas por comparsas que observavam o trânsito em pontos estratégicos. Esse tipo de crime tem se tornado comum em áreas congestionadas, onde a imobilidade dos veículos facilita a ação dos criminosos.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Criminoso quebra vidro de carro para roubar celular na zona sul de São Paulo

