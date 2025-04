Filho é condenado por matar a própria mãe para ficar com o valor do seguro de vida

André Rebelo, um influenciador de criptomoedas de 29 anos, foi condenado em Perth, Austrália, por assassinar sua mãe, Colleen Rebelo. Uma semana após fazer três apólices de seguro de vida no nome dela, totalizando R$ 6,5 milhões, ela foi encontrada morta. Apesar de a causa da morte não ter sido confirmada, André usou documentos falsos e um áudio gerado por inteligência artificial para tentar resgatar o valor do seguro. Com dívidas superiores a R$ 500 mil, ele foi preso dois anos após o crime. O tribunal de Perth o sentenciou a 25 anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!