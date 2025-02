Criminosos invadem casa e rendem idosos Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h02 ) twitter

Uma quadrilha invadiu a casa de um casal de idosos, os rendeu e os agrediu. O idoso foi espancado até ficar desacordado e, ao recuperar a consciência, encontrou sua esposa morta no chão da casa. Duas hipóteses são investigadas para a causa da morte: infarto ou sufocamento. Um laudo do IML deverá confirmar o motivo. Os criminosos reviraram a residência em busca de joias e dinheiro, fugindo com o carro da família, celulares e objetos avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

