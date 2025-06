Criminosos roubam motos em ação flagrada na zona sul de São Paulo Crime foi registrado por telespectadora do programa Balanço Geral Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h02 ) twitter

Dentro da Notícia: Quatro criminosos são flagrados roubando duas motos na zona sul de SP

Quatro indivíduos foram flagrados roubando duas motocicletas no bairro do Sacomã, localizado na zona sul de São Paulo. A ação criminosa foi capturada em vídeo por uma telespectadora do programa Balanço Geral, que mostrou os suspeitos levando inicialmente uma moto que ainda estava sendo financiada e, em seguida, outra motocicleta.

A placa de uma das motos roubadas é STH9E12. As autoridades solicitam que qualquer informação sobre os criminosos seja repassada à polícia para auxiliar na identificação e captura dos responsáveis pelo roubo.

