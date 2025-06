Amigo revela que Adalberto venceu campeonato de moto no dia em que desapareceu

Jaeldson, amigo do empresário Adalberto, falou sobre sua relação com ele. “Uma pessoa tranquila, um cara alegre, educado”, afirmou. Ele também revelou que Adalberto havia vencido um campeonato de moto no mesmo dia em que desapareceu. Com isso, uma das hipóteses é que a vitória possa ter despertado inveja em outras pessoas, que teriam feito algo contra ele.



