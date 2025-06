Criminosos utilizam alicate para invadir propriedades em São Paulo Ferramenta industrial é empregada para cortar cadeados e facilitar invasões Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h42 ) twitter

Ladrões usam ferramenta para arrebentar cadeados e correntes e invadir casas

Criminosos em São Paulo estão utilizando uma ferramenta de corte industrial conhecida como “Alicate Corta Vergalhão” para invadir propriedades, rompendo cadeados e correntes com facilidade. A ferramenta, originalmente projetada para cortar vergalhões de aço na construção civil, agora é usada em crimes na região. Em São Bernardo do Campo, a “Gangue do Alicate” invadiu três condomínios em apenas 41 minutos. Em Osasco (SP), a mesma ferramenta foi utilizada para arrombar o portão de um supermercado.

Na zona sul da capital paulista, criminosos tentaram romper as correntes de um portão residencial, mas falharam ao não conseguir concluir a invasão. Para combater essa ameaça crescente, moradores e comerciantes têm adotado travas especiais que dificultam o acesso dos criminosos aos cadeados.

As novas estratégias de segurança incluem o uso de travas resistentes e a instalação de sistemas de câmeras e alarmes para desencorajar ações criminosas. Negócios na região relataram um aumento nas vendas desses dispositivos de segurança, refletindo a preocupação crescente com a proteção das propriedades.

