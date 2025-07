Criminosos utilizam veículo para roubar mulher na zona leste de São Paulo Assaltantes interceptam vítima e levam seus pertences Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h46 ) twitter

Dentro da Notícia: Gangue da fechada ataca mulher sozinha na zona leste de São Paulo

Na zona leste de São Paulo, uma mulher foi assaltada enquanto caminhava sozinha na região de Cidade Tiradentes. Conhecidos como “Gangue da fechada”, os criminosos bloquearam seu caminho com um carro por volta da meia-noite. Um dos bandidos desceu do veículo para realizar o roubo, enquanto o outro permaneceu no carro para facilitar a fuga.

A vítima voltava para casa após um longo dia de trabalho quando teve seus pertences levados pelos assaltantes, que rapidamente deixaram o local após dar a volta com o carro. As autoridades pedem que qualquer informação sobre a identidade dos criminosos seja comunicada à polícia para ajudar na captura dos suspeitos.

