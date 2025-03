Daniel Lucas nega envolvimento na morte de Vitória Regina Suspeito afirma inocência em entrevista ao Balanço Geral Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h27 ) twitter

Balanço Geral conversa ao vivo com Daniel, suspeito de envolvimento na morte de Vitória Regina

Daniel Lucas, suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina, participou de uma entrevista ao vivo no Balanço Geral . Durante a conversa, ele negou qualquer envolvimento no crime e explicou que as fotos do carro de Maicol dos Santos, encontradas em seu celular, foram tiradas a pedido de um policial após ver Maicol dirigindo normalmente, mesmo sendo considerado foragido.

Daniel destacou que as imagens no celular não eram do trajeto da casa de Vitória, mas de um local distante. Ele acredita que está sendo acusado injustamente e que Maicol mencionou seu nome após descobrir sobre as fotos. A polícia continua investigando e busca novas evidências para possivelmente solicitar a prisão temporária de Daniel.

