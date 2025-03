Daniela Mercury discute com Tony Salles em bloco de Carnaval: ‘Me respeite, que não sou moleque’ Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h04 ) twitter

Daniela Mercury se revoltou com Tony Salles após o trio elétrico do cantor se aproximar muito do dela. Os dois estavam no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador, na Bahia, quando a confusão começou. Ao perceber que a situação estava prejudicando a qualidade de seu desfile, a artista usou o microfone para reclamar. “Me respeite, que não sou moleque”. Tony não ficou quieto, rebateu a colega e o climão ficou maior. Confira.

