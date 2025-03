Delegado explica linhas de investigação do Caso Vitória Ex-namorado da jovem se apresentou à polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h30 ) twitter

Delegado explica linhas de investigação sobre o caso Vitória

O delegado Aldo Galiano está à frente das investigações do Caso Vitória, jovem que foi encontrada morta em Cajamar, São Paulo , na última quarta-feira (5). Ele revelou que há três linhas de investigação para esclarecer o desaparecimento e morte da adolescente.

Os suspeitos incluem pessoas que estavam no ônibus com Vitória, indivíduos que a abordaram em um carro no ponto de ônibus, além do ex-namorado dela, que se apresentou à polícia após um mandado de prisão temporária ser emitido devido a inconsistências no seu depoimento.

A jovem desapareceu por sete dias antes de ser encontrada morta em uma área de mata. A polícia está usando triangulação de sinais de celular para localizar onde ela pode ter sido mantida em cativeiro.

