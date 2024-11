Pacientes denunciam Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo por violência obstétrica

A jovem Raíssa, foi mãe recentemente e optou por colocar um DIU, mas ela ficou revoltada quando procurou o pronto-socorro após sentir dores e descobriu que havia material cirúrgico esquecido dentro do próprio corpo. O caso aconteceu no Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela decidiu expor o caso nas redes sociais e encontrou outras mulheres que também sofreram violência obstétrica na unidade. Uma mãe afirma que o filho teve o fêmur quebrado durante uma cesárea. Outra jovem diz ter perdido o bebê após ser confundida e medicada indevidamente para diabetes.