Desaparecimento de amigos em Icaraíma (PR) leva polícia a investigar bunkers

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro amigos de São Paulo desapareceram em Icaraíma, Paraná, após viajarem para cobrar uma dívida de R$ 250 mil.

A polícia investiga abrigos subterrâneos na região, suspeitando que os homens possam estar presos nesses locais.

A família Buscariolo, envolvida na negociação da dívida, é suspeita e dois membros têm mandados de prisão emitidos.

As buscas incluem helicópteros, cães farejadores e sonares, mas a geografia complexa dificulta o trabalho das equipes.

Quatro amigos de São Paulo desapareceram há nove dias após viajarem para Icaraíma, Paraná, para cobrar uma dívida de R$ 250 mil. A polícia está investigando abrigos subterrâneos na região, conhecidos por serem usados por traficantes para esconder contrabando vindo do Paraguai. Há suspeitas de que os homens possam estar presos nesses locais.

A família Buscariollo, envolvida na negociação da dívida, é suspeita no caso. Antônio Buscariollo e seu filho Paulo têm mandados de prisão emitidos contra eles. Carlos Henrique Buscariollo ainda não teve mandado expedido. As autoridades acreditam que os desaparecidos possam estar vivos nos bunkers.

As buscas são intensas e contam com helicópteros, cães farejadores e sonares. A complexa geografia da região dificulta o trabalho das equipes. As famílias dos desaparecidos aguardam ansiosamente por notícias enquanto as investigações prosseguem.

O que aconteceu com os quatro amigos em Icaraíma, Paraná?

Quatro amigos de São Paulo desapareceram há nove dias após viajarem para Icaraíma, Paraná, para cobrar uma dívida de R$ 250 mil.

Quais são as suspeitas relacionadas ao desaparecimento?

A família Buscariollo, envolvida na negociação da dívida, é suspeita no caso. Antônio Buscariollo e seu filho Paulo têm mandados de prisão emitidos contra eles.

Como está sendo realizada a busca pelos desaparecidos?

As buscas estão sendo intensificadas com o uso de helicópteros, cães farejadores e sonares, mas a complexa geografia da região dificulta o trabalho das equipes.

As autoridades acreditam que os desaparecidos possam estar vivos?

Sim, as autoridades acreditam que os homens possam estar vivos nos bunkers subterrâneos, que são conhecidos por serem usados por traficantes.

