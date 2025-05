Desaparecimento de Mateus Henrique Pereira e mortes brutais seguem sem solução Mãe de Letícia Cristina busca justiça em meio à investigação policial sem desfecho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h56 ) twitter

Polícia investiga mãe de criança desaparecida após mortes brutais de conhecidos da família

A polícia de São Paulo ainda não elucidou o desaparecimento de Mateus Henrique Pereira, uma criança de 6 anos diagnosticada com autismo, que sumiu há cinco anos enquanto estava sob os cuidados da babá Raquel Mariano Lopes em uma praça no Parque São Lucas. O caso se complicou ainda mais com o assassinato brutal de Raquel e sua companheira, Letícia Cristina Pinto, dois anos após o desaparecimento do menino.

Os corpos de Raquel e Letícia foram encontrados esquartejados em uma área de mata na zona leste de São Paulo. As circunstâncias do crime permanecem obscuras. A investigação também inclui o desaparecimento da filha de Letícia, encontrada posteriormente com sinais de violência física e sexual.

A mãe de Letícia decidiu falar publicamente pela primeira vez, expressando sua angústia e busca por justiça. Ela revelou que nunca conheceu Raquel e desconhecia o relacionamento abusivo que sua filha vivia. A polícia segue investigando o caso, mas ainda não encontrou evidências suficientes para conectar os crimes.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa continua realizando diligências para resolver o mistério. Enquanto isso, a mãe de Letícia aguarda respostas sobre quem é responsável por esses atos violentos e o paradeiro de Mateus.

Polícia investiga mãe de criança desaparecida após mortes brutais de conhecidos da família

