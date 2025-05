Mulher é agredida por moradora ao estacionar em frente à garagem do imóvel

A pedagoga Priscila Mariano estacionou seu carro em frente a uma garagem e, em seguida, foi agredida por uma moradora do imóvel. Ela mora ao lado da casa e afirmou não saber que o local era habitado. Por isso, teria parado ali. Ao retornar ao veículo, após ser informada de que o dono do imóvel havia acionado um guincho, Priscila percebeu arranhões no carro. Ela então chamou a polícia, mas foi agredida na frente do filho antes da chegada dos agentes. O caso foi registrado como lesão corporal e dano. A pedagoga deseja a prisão dos moradores do imóvel e pretende dar andamento a uma ação penal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!