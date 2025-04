DNA masculino encontrado no carro de Maicol Santos levanta novas suspeitas no caso Vitória Investigação busca identificar terceiro envolvido na ocultação do corpo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h19 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h19 ) twitter

Caso Vitória: polícia encontra DNA de terceira pessoa no carro do suspeito Maicol

A polícia encontrou DNA de uma terceira pessoa no carro de Maicol Santos, principal suspeito no caso da morte da jovem Vitória Regina de Sousa em Cajamar. O DNA masculino sugere a participação de outro indivíduo, possivelmente na ocultação do cadáver.

Durante uma coletiva no Ministério Público de São Paulo, foi revelado que até então apenas os DNAs de Vitória e Maicol haviam sido identificados no veículo. A nova descoberta levanta a hipótese de que este terceiro indivíduo tenha auxiliado Maicol após a morte da jovem, no transporte do corpo até a região de mata onde foi encontrado.

Maicol enfrenta acusações de feminicídio, sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele confessou o crime inicialmente, mas depois alegou coerção. O advogado da família de Vitória expressou alívio pela descoberta do DNA adicional, que pode confirmar que Maicol não agiu sozinho.

As investigações continuam para determinar a identidade deste terceiro envolvido. A coleta de material genético está sendo realizada entre amigos próximos de Maicol para comparação com o DNA encontrado.

Caso Vitória: polícia encontra DNA de terceira pessoa no carro do suspeito Maicol

