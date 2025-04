Cadelinha desaparecida em São Paulo é devolvida à tutora após reportagem do Balanço Geral

Uma cadelinha que estava desaparecida foi devolvida à tutora graças a uma reportagem do Balanço Geral. Lua é uma husky siberiana de 2 anos que mora em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. A família conseguiu pegar a placa do carro em que Lua foi colocada, flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento na região. Os donos do carro disseram à tutora que iam deixar a cadela no mesmo lugar em que a encontraram, quando uma vizinha que assistiu à reportagem do Balanço Geral a colocou dentro de casa e entrou em contato com a tutora.



