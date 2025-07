Eletricista é preso injustamente por erro de identidade em São Paulo Confusão de nomes leva homem inocente à prisão por oito dias Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h28 ) twitter

Eletricista preso injustamente em São Paulo é solto após oito dias

Jabson Andrade da Silva, eletricista de 56 anos, foi preso injustamente em São Paulo devido a um erro no mandado de prisão que confundiu seu nome com o de um criminoso procurado na Bahia. A diferença entre os nomes era apenas a presença de um ‘I’ no nome do verdadeiro acusado, Jabison Andrade.

A prisão ocorreu enquanto Jabson estava em casa com a família. Apesar de nunca ter tido problemas com a Justiça, ele foi detido por engano devido à semelhança nominal com o criminoso. Ambos nasceram na Bahia; porém, Jabson vive há 34 anos em São Paulo, enquanto o crime ocorreu em Ubatã, Bahia.

A Justiça baiana não percebeu a diferença nos nomes ao emitir o mandado. Após sua prisão, a família de Jabson se mobilizou para provar sua inocência através de documentos como carteira de trabalho e comprovante de residência. Esses documentos foram fundamentais para que a justiça revogasse a prisão preventiva.

Embora agora livre, Jabson busca reparação pelos danos sofridos durante os dias encarcerado injustamente. O verdadeiro criminoso ainda está foragido.

