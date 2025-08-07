Empresária irlandesa encontrada morta em lago nos EUA
Investigação aponta suspeita de homicídio em Long Island
A designer irlandesa Marta Nolan, de 33 anos, foi encontrada morta nas águas de Long Island, Nova York. Ela estava comemorando a inauguração de sua nova loja em um local frequentado pela elite nova-iorquina. Durante a madrugada, socorristas foram acionados após testemunhas ouvirem gritos vindos do cais e a voz de um homem afirmando ser seu companheiro. Marta foi encontrada boiando ao lado de um iate de luxo e não respondeu às tentativas de ressuscitação feitas no local.
A polícia está tratando o caso como homicídio enquanto aguarda os resultados dos exames toxicológicos para determinar a causa exata da morte. A comunidade local está abalada com o incidente e as atividades da empresa de Marta foram suspensas temporariamente.
