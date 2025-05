Empresário Nelson Francisco Carreira Filho desaparece após visita a fábrica Três suspeitos têm prisão preventiva decretada pela Justiça Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h08 ) twitter

Caso Nelson: suspeitos de matar empresário seguem foragidos da Justiça

O empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 16 de maio. Marlon Couto, sua esposa Marcela de Almeida, e Tadeu Almeida Silva são suspeitos de envolvimento no possível homicídio e tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Justiça. Os três não se apresentaram à polícia e são considerados foragidos.

As investigações indicam que Nelson e Marlon tinham uma parceria de negócios que se deteriorou devido a uma disputa sobre direitos de uso de uma marca. Testemunhas relataram um conflito entre os dois dentro de uma fábrica, resultando no suposto assassinato de Nelson.

Tadeu, que já colaborou com as investigações, foi visto em imagens usando um boné da vítima e recebeu instruções de Marlon para abandonar o carro de Nelson em São Paulo. O advogado de Tadeu busca negociar com as autoridades para sua apresentação.

A polícia continua trabalhando para localizar o corpo de Nelson, a picape possivelmente utilizada para transportá-lo e os suspeitos do crime. Vestígios de sangue foram encontrados na fábrica, onde procedimentos para ocultar evidências foram relatados pelas autoridades.

