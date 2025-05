Caso Nelson: exame pericial revela vestígios de sangue em fábrica onde teria ocorrido o crime

A polícia suspeita que Nelson Carreira Filho, de 44 anos, tenha sido morto durante a reunião que compareceu no interior de São Paulo. Três pessoas tiveram a prisão temporária decretada. Entre elas está Marlon, sócio de Nelson, a esposa dele, Marcela e Tadeu, funcionário da empresa. Ele é o homem que foi flagrado caminhando com o boné da vítima. A polícia informou que o chão da empresa foi pintado há poucos dias e a perícia constatou vestígios de sangue no local.



