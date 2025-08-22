Empresário que confessou matar gari mentiu no currículo René Nogueira Júnior falsificou formação em Harvard e USP Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA René Nogueira Júnior foi preso após confessar o assassinato de Laudemir de Souza.

Ele falsificou currículos, alegando ter estudado em Harvard e na USP.

A polícia identificou que a prática de inflar informações no currículo pode levar a sérias consequências legais.

Mentir sobre formação acadêmica é crime, com possibilidade de prisão e multa.

Homem que matou gari mentia no currículo e dizia ter estudado em Harvard e na USP

Renê Nogueira Júnior foi preso após confessar o assassinato de Laudemir de Souza. Ele havia falsificado seu currículo, alegando ter estudado em Harvard e na USP, o que foi desmentido pelas instituições. Essa prática comum de inflar informações no currículo pode resultar em consequências legais graves.

René atuava no setor alimentício e já trabalhou em multinacionais. Sua imagem foi manipulada com inteligência artificial e sua presença online removida após o crime.

A polícia revelou que até organizações criminosas exigem currículos detalhados de seus membros. Durante uma operação, 44 suspeitos foram presos e quase R$ 14 milhões bloqueados de suas contas. Mentir sobre formação acadêmica é crime passível de prisão e multa.

Perguntas e Respostas

Quem é Renê Nogueira Júnior e qual crime ele confessou?

‌



Renê Nogueira Júnior é um empresário que foi preso após confessar o assassinato de Laudemir de Souza.

Qual foi a falsificação que Renê Nogueira Júnior cometeu?

‌



Ele falsificou seu currículo, alegando ter estudado em Harvard e na USP, informações que foram desmentidas por estas instituições.

Quais são as consequências legais de inflar informações no currículo?

‌



A prática de inflar informações no currículo pode resultar em consequências legais graves, incluindo prisão e multa.

O que a polícia revelou sobre currículos falsificados em relação a organizações criminosas?

A polícia revelou que até organizações criminosas exigem currículos detalhados de seus membros, e durante uma operação, 44 suspeitos foram presos e quase R$ 14 milhões foram bloqueados de suas contas.

Assista ao vídeo - Homem que matou gari mentia no currículo e dizia ter estudado em Harvard e na USP

