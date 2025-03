Entregador enfrenta dificuldades após roubo de bicicleta em São Paulo Gabriel não conseguiu registrar o furto devido à ausência do número de chassi Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 15h10 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h10 ) twitter

Entregador tem a bicicleta roubada e enfrenta dificuldades para registrar a ocorrência em SP

Gabriel Oliveira, de 24 anos, teve sua bicicleta furtada enquanto fazia compras no bairro da Liberdade, em São Paulo. Dependente do veículo para realizar entregas, ele não conseguiu registrar o furto porque a nota fiscal não mencionava o número do chassi, essencial para comprovar a propriedade.

A Polícia Militar orientou Gabriel a registrar um boletim de ocorrência online, mas a falta do número de série impediu que a investigação prosseguisse.

Ele buscou informações com a loja fabricante, que não forneceu o dado na nota fiscal. A empresa não respondeu aos questionamentos sobre a omissão. Gabriel agora busca alternativas legais para resolver a situação, incluindo uma possível reclamação ao PROCON.

Especialistas ressaltam a importância do número de chassi para a recuperação e comprovação de propriedade de bicicletas.

Assista em vídeo - Entregador tem a bicicleta roubada e enfrenta dificuldades para registrar a ocorrência em SP

