Esposas de desaparecidos no Paraná relatam ameaças Quatro amigos sumiram após viagem para cobrança de dívida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duas esposas relatam o desaparecimento de seus maridos no Paraná há uma semana.

Os homens foram ao estado para cobrar uma dívida e não retornaram.

Mensagens indicam que eles foram recebidos por pessoas armadas em Icaraíma.

A polícia investiga o caso como homicídio, mas ainda não encontrou os corpos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas mulheres cujos maridos estão desaparecidos no Paraná há uma semana compartilharam suas experiências. Os homens, que são cobradores profissionais, foram ao estado para cobrar uma dívida de terras e não retornaram. As esposas vivem agora na incerteza sobre o paradeiro deles.

Os desaparecidos foram vistos pela última vez em Icaraíma. Mensagens enviadas por um dos homens indicavam que eles foram recebidos por pessoas armadas no local. A polícia investiga o caso como homicídio, apesar de ainda não ter encontrado os corpos.

As esposas relataram que foram as primeiras a localizar o carro dos desaparecidos, posteriormente entregue à polícia. Elas agora buscam respostas sobre o que aconteceu com seus maridos e esperam um desfecho para esse mistério.

Quais são os detalhes sobre o desaparecimento dos maridos das mulheres no Paraná?

Os maridos desapareceram há uma semana após irem ao Paraná para cobrar uma dívida de terras. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma e mensagens indicam que foram recebidos por pessoas armadas.

‌



Como as esposas dos desaparecidos estão lidando com a situação?

As esposas relataram que foram as primeiras a encontrar o carro dos desaparecidos, que foi posteriormente entregue à polícia. Elas vivem na incerteza sobre o paradeiro dos maridos e estão em busca de respostas sobre o que aconteceu.

O que a polícia está fazendo em relação ao caso?

A polícia investiga o caso como homicídio, embora ainda não tenha encontrado os corpos dos desaparecidos.

‌



Qual é a condição atual de investigação do caso dos desaparecidos?

O caso está sendo investigado pela polícia, que considera as mensagens enviadas por um dos homens, que indicam a presença de pessoas armadas no local, como fator relevante para a investigação.

Veja também

‌



A vítima apresentava ferimentos e foi levada ao hospital

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo Bebê é encontrado abandonado em rodovia e polícia descobre quatro familiares mortos em casa, nos EUA Mulheres pagam caro por atenção e carinho de homens em baladas no Japão Esposas de amigos desaparecidos após cobrança de dívida no Paraná fazem revelações Criminosos invadem garagem de ônibus e furtam peças dos veículos no interior de São Paulo Atirador invade estúdio de tatuagem, mata cliente e foge na Grande SP Jovem é encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da ex-namorada no interior de SP Dentro da Notícia: Carro é levado por bandidos em menos de um minuto em São Paulo Chaveiro desaparecido foi visto entrando em carro de aplicativo na zona norte de São Paulo Operação que mira quadrilha especializada em clonar controles de garagem prende 17 suspeitos Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo Golpistas usam site falso de concursos para enganar vítimas em São Paulo Polícia suspeita que quatro amigos que desapareceram em Icaraíma (PR) foram vítimas de emboscada Fábrica de bombas explode e deixa pelo menos oito pessoas desaparecidas no Paraná Quadrilha rouba loja na Califórnia e leva R$ 200 mil em bonecos colecionáveis Músico perde sanfona de R$ 25 mil na estação Osasco e enfrenta dificuldades para recuperá-la Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (11) Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!