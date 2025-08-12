Esposas de desaparecidos no Paraná relatam ameaças
Quatro amigos sumiram após viagem para cobrança de dívida
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Duas mulheres cujos maridos estão desaparecidos no Paraná há uma semana compartilharam suas experiências. Os homens, que são cobradores profissionais, foram ao estado para cobrar uma dívida de terras e não retornaram. As esposas vivem agora na incerteza sobre o paradeiro deles.
Os desaparecidos foram vistos pela última vez em Icaraíma. Mensagens enviadas por um dos homens indicavam que eles foram recebidos por pessoas armadas no local. A polícia investiga o caso como homicídio, apesar de ainda não ter encontrado os corpos.
As esposas relataram que foram as primeiras a localizar o carro dos desaparecidos, posteriormente entregue à polícia. Elas agora buscam respostas sobre o que aconteceu com seus maridos e esperam um desfecho para esse mistério.
