Estudante morre após discussão em competição escolar no Texas Jovem de 17 anos é atacado com faca durante evento esportivo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 16h07

Exclusivo: jovem é morto por aluno de escola adversária durante competição de atletismo

Austin Metcalf, um estudante e atleta de 17 anos, foi morto durante uma competição de atletismo em um estádio no Texas. O crime ocorreu após uma disputa por assento com Karmelo Anthony, também de 17 anos, aluno de uma escola adversária. Durante a discussão, Karmelo atacou Austin com uma faca, resultando em sua morte. O irmão gêmeo da víitma tentou intervir, mas não conseguiu evitar a tragédia.

O suspeito foi detido no local e enfrenta acusações de assassinato em primeiro grau, embora seus advogados aleguem legítima defesa. A mãe de Austin, Megan, expressou sua indignação com o ocorrido, lamentando a perda de seu filho, que era um estudante promissor e apaixonado por esportes.

O pai delr, Jeff, manifestou preocupação com a crescente violência nas escolas americanas e questionou a segurança em eventos estudantis.

