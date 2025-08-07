Ex-aluno armado com canivete invade escola em SP Polícia Militar e GCM garantem segurança após invasão em escola Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h35 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h35 ) twitter

Na manhã desta quinta-feira (7), um ex-aluno invadiu uma escola na Grande São Paulo portando um canivete. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionadas rapidamente para controlar a situação. O capitão Guedes informou que o indivíduo foi detido sem causar pânico entre os alunos e levado ao distrito policial.

Inicialmente, houve relatos de pânico, mas a situação foi logo normalizada. Muitos pais se dirigiram à escola preocupados com a segurança dos filhos. As aulas não foram oficialmente interrompidas, mas alguns alunos foram autorizados a deixar o local. A polícia continua monitorando a área para garantir a segurança de todos.

O Capitão Guedes, da Polícia Militar, conversou ao vivo com o Balanço Geral e deu mais detalhes sobre a ocorrência

