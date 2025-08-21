Logo R7.com
Ex-namorada é flagrada saindo de carro onde professor foi encontrado morto

Família identifica mulher nas imagens como ex-companheira de Vinicius Moutinho

  • Imagens mostram ex-namorada de professor morto, identificada como Larissa.
  • Larissa dirigiu o carro após visita ao motel, alegando que Vinicius não estava apto devido ao uso de drogas.
  • A defesa de Larissa afirma que ela está sendo ameaçada após a divulgação do caso.
  • A família de Vinicius contesta as declarações de Larissa e questiona a assistência prestada a ele no motel.

 

Imagens de segurança capturaram uma mulher deixando o carro onde o corpo do professor de educação física Vinicius Moutinho de Paula foi encontrado em Itaquera, São Paulo. A família identificou a mulher como Larissa, ex-namorada do professor. O incidente ocorreu após o casal visitar um motel.

Larissa admitiu ter dirigido o carro na saída do motel, afirmando que Vinicius havia consumido drogas e não estava apto para conduzir. A defesa dela alega que ela está sendo ameaçada após a divulgação do caso.

Os irmãos de Vinicius contestam suas alegações, apontando inconsistências em suas declarações e questionando a falta de assistência prestada ao professor após ele supostamente ter se ferido no motel.

O caso está sob investigação e a polícia aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte. Enquanto isso, a família busca respostas sobre o ocorrido.


