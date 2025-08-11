Ex-segurança do Miami Heat acusado de furtar itens históricos
Marcos Thomas Perez teria arrecadado milhões com vendas ilegais
Marcos Thomas Perez, ex-segurança do Miami Heat, enfrenta acusações de furtar mais de 400 camisas e objetos valiosos entre 2016 e 2021. Ele teria arrecadado cerca de R$ 11 milhões vendendo esses itens pela internet. A investigação começou após colecionadores notarem a venda de artigos raros. A polícia encontrou quase 300 itens na casa de Perez durante uma busca autorizada. O suspeito usou seu acesso exclusivo à sala de equipamentos do time para subtrair os itens destinados a um museu do Miami Heat. Descrito como uma traição à confiança pública no esporte, o caso já levou Perez ao Tribunal Federal por acusações de transporte interestadual de mercadorias roubadas.
Veja também
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!