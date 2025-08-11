Ex-segurança do Miami Heat acusado de furtar itens históricos Marcos Thomas Perez teria arrecadado milhões com vendas ilegais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h53 ) twitter

Marcos Thomas Perez, ex-segurança do Miami Heat, enfrenta acusações de furtar mais de 400 camisas e objetos valiosos entre 2016 e 2021. Ele teria arrecadado cerca de R$ 11 milhões vendendo esses itens pela internet. A investigação começou após colecionadores notarem a venda de artigos raros. A polícia encontrou quase 300 itens na casa de Perez durante uma busca autorizada. O suspeito usou seu acesso exclusivo à sala de equipamentos do time para subtrair os itens destinados a um museu do Miami Heat. Descrito como uma traição à confiança pública no esporte, o caso já levou Perez ao Tribunal Federal por acusações de transporte interestadual de mercadorias roubadas.

