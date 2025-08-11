Exclusivo: estudante atacada com tesoura por colega de classe fala pela primeira vez Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h30 ) twitter

Na zona leste de São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada a golpes de tesoura por uma colega de 18 anos dentro da sala de aula. A vítima contou que já foi amiga da agressora, mas atualmente vivia em conflito com ela, alegando ser alvo de bullying. Durante a aula, a colega a atacou, resultando em mais de dez ferimentos principalmente no rosto e braços. Enquanto isso, outros alunos gravavam o incidente. A jovem foi levada ao hospital e já se recupera em casa. A mãe da vítima está indignada e pede justiça, considerando o ataque uma tentativa de homicídio. Ela revelou ter solicitado a transferência da filha para outra sala antes do incidente, sem sucesso. A agressora justificou nas redes sociais que agiu em legítima defesa, enquanto a Secretaria de Segurança Pública registrou o incidente como lesão corporal. A tesoura usada foi apreendida e as envolvidas foram liberadas após depoimento.

