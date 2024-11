Exclusivo: Policiais envolvidos na morte de estudante de medicina se contradizem em depoimentos

Foram identificadas divergência no depoimento dos dois policiais militares envolvidos na morte do estudante de medicina em hotel da zona sul de São Paulo. O agente responsável pelo disparo que matou Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, teria dito que eles foram acionados para atender uma ocorrência. Já o colega, afirmou que a viatura estava em patrulhamento quando encontraram o jovem e decidiram realizar uma abordagem. No boletim de ocorrência, os agentes disseram que estavam com a câmera corporal desligada, mas a Secretária de Segurança Pública informou que o dispositivo estava funcionando e registrou imagens.