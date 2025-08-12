Explosão em fábrica de explosivos no Paraná deixa nove desaparecidos
Esquadrão Antibombas conclui contenção para início das buscas
Uma explosão em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, deixou nove pessoas desaparecidas e sete feridos que foram encaminhados a hospitais. O incidente ocorreu às 5h55 da manhã em um setor de 25 metros quadrados dedicado à fabricação de explosivos. A detonação foi percebida a mais de 30 quilômetros de distância, causando danos estruturais em casas próximas e espalhando escombros por uma área extensa.
O Corpo de Bombeiros aguarda a conclusão dos trabalhos do Esquadrão Antibombas para iniciar as buscas pelas vítimas desaparecidas. Equipes de emergência como a Polícia Militar e o SAMU permanecem no local para garantir a segurança e prestar assistência às famílias dos funcionários que aguardam por informações.
A empresa fabrica explosivos principalmente para os setores de construção civil e mineração. Novas atualizações sobre o estado das vítimas são esperadas nas próximas horas.
Onde ocorreu a explosão que deixou nove pessoas desaparecidas?
A explosão ocorreu em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.
Quantas pessoas ficaram feridas devido à explosão e como elas foram atendidas?
Sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais para atendimento.
Qual foi a extensão do impacto da explosão na área?
A explosão foi percebida a mais de 30 quilômetros de distância, causando danos estruturais em casas próximas e espalhando escombros por uma área extensa.
O que está sendo feito para localizar as vítimas desaparecidas?
O Corpo de Bombeiros aguarda a conclusão dos trabalhos do Esquadrão Antibombas para iniciar as buscas pelas vítimas desaparecidas, enquanto equipes de emergência, como a Polícia Militar e o SAMU, estão no local para garantir a segurança e prestar assistência às famílias.
