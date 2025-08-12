Explosão em fábrica de explosivos no Paraná deixa nove desaparecidos Esquadrão Antibombas conclui contenção para início das buscas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 13h09 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma explosão em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, PR, deixa nove pessoas desaparecidas.

Sete feridos foram encaminhados a hospitais após o incidente que ocorreu pela manhã.

O Esquadrão Antibombas finaliza a contenção para iniciar as buscas pelas vítimas.

A empresa é especializada na fabricação de explosivos para construção civil e mineração.

Uma explosão em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, deixou nove pessoas desaparecidas e sete feridos que foram encaminhados a hospitais. O incidente ocorreu às 5h55 da manhã em um setor de 25 metros quadrados dedicado à fabricação de explosivos. A detonação foi percebida a mais de 30 quilômetros de distância, causando danos estruturais em casas próximas e espalhando escombros por uma área extensa.

O Corpo de Bombeiros aguarda a conclusão dos trabalhos do Esquadrão Antibombas para iniciar as buscas pelas vítimas desaparecidas. Equipes de emergência como a Polícia Militar e o SAMU permanecem no local para garantir a segurança e prestar assistência às famílias dos funcionários que aguardam por informações.

A empresa fabrica explosivos principalmente para os setores de construção civil e mineração. Novas atualizações sobre o estado das vítimas são esperadas nas próximas horas.

Onde ocorreu a explosão que deixou nove pessoas desaparecidas?

A explosão ocorreu em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.

Quantas pessoas ficaram feridas devido à explosão e como elas foram atendidas?

Sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais para atendimento.

Qual foi a extensão do impacto da explosão na área?

A explosão foi percebida a mais de 30 quilômetros de distância, causando danos estruturais em casas próximas e espalhando escombros por uma área extensa.

O que está sendo feito para localizar as vítimas desaparecidas?

O Corpo de Bombeiros aguarda a conclusão dos trabalhos do Esquadrão Antibombas para iniciar as buscas pelas vítimas desaparecidas, enquanto equipes de emergência, como a Polícia Militar e o SAMU, estão no local para garantir a segurança e prestar assistência às famílias.

Mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local

