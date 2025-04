Fabíola Reipert brinca após vencer o Palpitão da RECORD: ‘Nem sei direito quem são os jogadores’ Mesmo sem ter intimidade com futebol, a jornalista se manteve na liderança da dinâmica e desbancou referências do jornalismo esportivo Balanço Geral|Amanda Cruz*, do site oficial 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fabíola Reipert surpreende os colegas de trabalho ao vencer o Palpitão Edu Moraes/RECORD

Conhecida por saber todas as notícias do “mundinho pantanoso dos famosos”, a apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral, Fabíola Reipert, provou que também pode brilhar no mundo dos palpites esportivos – mesmo sem acompanhar futebol! Criada em uma família corintiana, mas sem grande ligação com o esporte, ela confessou que seus placares no Palpitão da RECORD foram aleatórios.

“Os palpites foram totalmente no chute. Não tenho a menor ideia de quem estava melhor ou pior para poder opinar. Nem sei direito quem são os jogadores e os goleiros”, brincou Fabíola.

Praticamente absoluta na liderança ao longo da dinâmica semanal do Paulistão, Fabíola empatou na rodada final com o comentarista e ex-atleta Dodô, e desbancou grandes nomes do jornalismo esportivo, entre eles Paloma Tocci — que ficou na lanterna —, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. Ela ainda fez o amigo e ex-companheiro no Balanço Geral, Reinaldo Gottino, ‘comer’ poeira no ranking. O palmeirense ficou em 11º lugar, à frente apenas de Paloma.

Mesmo sem nenhuma estratégia, a jornalista ficou surpresa ao ver seu nome despontar no ranking. “Quando vi que estava ganhando, claro que não acreditei. A primeira matéria que saiu no R7.com, li duas vezes para ter certeza se era aquilo mesmo”, contou.

E para quem já está curioso sobre os palpites dela para o Brasileirão 2025, Fabíola já avisa: “Não tenho nenhum palpite, porque, na verdade, nem sei quem vai jogar”.

O Balanço Geral é exibido de segunda a sexta, às 11h50; e, aos sábados, a partir das 13h, na RECORD.

E não perca a programação deste fim de semana! Assista neste domingo (6), às 18h30, o confronto entre Palmeiras e Sport Recife, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro na tela da emissora.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

