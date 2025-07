Falso médico forja a própria morte e acaba descoberto ao registrar a filha Fernando falsificou documentos e causou duas mortes; entenda o caso Balanço Geral|Do R7 02/07/2025 - 12h25 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando teria forjado o diploma de medicina e seu atestado de óbito Reprodução/RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso de Fernando Henrique Dardis, um falso médico que chocou o país ao ser preso após forjar a própria morte em São Paulo. Ele é acusado de ter provocado a morte de duas pacientes e de exercer ilegalmente a medicina por quase uma década.

Essa não foi sua primeira passagem pelas autoridades. Em 2009, ainda usando o nome Fernando Henrique Guerreiro, ele foi abordado pela polícia e tentou se passar por agente da lei, apresentando um distintivo falso. No porta-luvas do carro, carregava um revólver, munições e carregadores. Apesar do distintivo ser falso, a arma era real, o que levou à sua prisão. Foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, pena que cumpriu prestando serviços comunitários.

Tempos depois, Fernando assumiu nova identidade: roubou o nome e os documentos de um professor que também era médico, passando a se chamar Ariosvaldo Diniz Florentino. Com a nova identidade, começou a atender em um hospital em Sorocaba (SP), mesmo sem formação ou qualquer capacitação médica.

A farsa teve consequências fatais. A primeira vítima foi Helena Rodrigues, que procurou atendimento devido a fortes dores nas costas. O falso médico prescreveu uma medicação, sem saber que ela era cardiopata. A combinação foi fatal: ela sofreu um infarto fulminante. O segundo caso ocorreu um ano depois, quando Terezinha Monticelli, internada na UTI, teve seu estado agravado pela má conduta do impostor e morreu por falta de tratamento adequado.

‌



Durante as investigações, mais pacientes relataram negligência e erros graves no atendimento. Para evitar o julgamento, Fernando tentou diversos adiamentos com atestados médicos. Sem sucesso, a defesa apresentou um atestado de óbito falso, assinado por uma amiga próxima dele. A fraude parecia ter funcionado, e Fernando “morreu” oficialmente.

Após enterrar o nome falso, ele voltou a usar o nome de nascimento, Fernando Henrique Dardis, e seguiu atuando na medicina, agora com outro diploma falso. A farsa foi descoberta apenas quando, ao registrar sua filha em cartório, foi identificado pelo sistema, pois o Ministério Público já havia alertado os cartórios sobre o caso.

‌



Preso novamente, Fernando agora enfrenta uma série de acusações e, segundo as autoridades, desta vez terá mais dificuldade para escapar da Justiça.

Veja a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Eleandro Passaia, o Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.