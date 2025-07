Família acredita que marido era alvo em crime que matou jovem em Recife (PE) Sarah Beatriz foi morta a tiros enquanto voltava para casa com Samuel Barbosa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h03 ) twitter

Família acredita que marido era alvo de crime que matou jovem em Recife (PE)

Sarah Beatriz, de apenas 19 anos, foi assassinada a tiros em Recife (PE) enquanto voltava para casa com seu marido, Samuel Barbosa. A família acredita que Samuel era o verdadeiro alvo dos criminosos. O casal estava retornando de um encontro com amigos quando foi surpreendido por tiros disparados de um carro azul. Sarah não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Samuel revelou que conhecia o atirador, que foi preso em flagrante após se entregar à polícia com a ajuda do pai. Em um momento de desespero após o crime, Samuel ligou para o pai do suspeito para confirmar a identidade do agressor. A polícia investiga se ciúmes poderiam ter motivado o ataque.

Além de designer de cílios, Sarah era mãe de um menino de um ano e dez meses. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, em Recife. As investigações continuam para elucidar as circunstâncias e motivações desse trágico crime.

