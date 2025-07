Homem que espancou mulher com pedaço de madeira é condenado e segue foragido

Edsom Aparecido dos Santos, de 43 anos, foi condenado a sete anos de prisão após espancar sua ex-companheira, Vivian Fagundes Rocha, com um pedaço de madeira. A vítima de tentativa de feminicídio ficou 18 horas desacordada após as agressões e vive com sequelas até hoje. A polícia segue nas buscas pelo criminoso, que ainda não foi localizado.



