Família vive terror durante assalto em loja de eletrônicos

Criminosos invadem loja de eletrônicos, rendem casal com criança e roubam produtos em SP

Uma loja de eletrônicos em Guarulhos foi alvo de um assalto enquanto uma família estava presente no local. Dois homens invadiram o estabelecimento usando capacetes para ocultar suas identidades nas câmeras de segurança. Eles renderam o casal proprietário e seu filho de sete anos, levando diversos produtos e causando um prejuízo total de R$ 6 mil.

O crime ocorreu no início da noite, quando a loja estava prestes a fechar. Enquanto um dos criminosos mantinha a família sob ameaça com uma arma, o outro trancou a porta para evitar interrupções. Durante todo o tempo, os pais tentaram tranquilizar o filho sussurrando palavras de calma.

Os ladrões fugiram levando celulares, computadores e outros eletrônicos em um saco plástico. Apesar do trauma emocional causado ao filho do casal, que agora teme ficar sozinho ou ver pessoas de capacete, a família não pretende desistir do negócio que é sua principal fonte de renda.

A experiência deixou marcas significativas na criança, que associa pessoas com capacetes ou sacolas a criminosos. A família considera buscar apoio psicológico para ajudar o menino a superar o trauma. Apesar do ocorrido, os proprietários afirmam que continuarão firmes na perseverança para manter seu sonho vivo.

