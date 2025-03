Foragido é preso durante concurso da Polícia Civil em São Paulo Cristiano Rodrigo da Silva passou em três fases antes de ser detido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 16h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h29 ) twitter

Foragido da Justiça passa em três fases de concurso da Polícia Civil antes de ser preso

Cristiano Rodrigo da Silva, procurado por crimes de homicídio e roubo há 18 anos, foi preso ao tentar avançar no concurso para investigador da Polícia Civil de São Paulo. Ele conseguiu passar em três das cinco etapas do processo seletivo antes de ser detido.

O caso ocorreu durante a quarta etapa do concurso, na Academia de Polícia do Butantã, quando o sistema de inteligência policial identificou sua condição de foragido. Cristiano nunca havia sido preso, o que permitiu que ele passasse pelas fases iniciais que investigam antecedentes criminais. No entanto, um mandado de prisão estava ativo contra ele.

Cristiano é acusado de matar um funcionário de pizzaria em Cidade Líder, zona leste de São Paulo, há 19 anos. Ele e um comparsa usaram uma viatura falsa para cometer o crime. A vítima foi encontrada em Mairiporã, na Grande São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a exclusão de candidatos em concursos só ocorre mediante condenação, o que não era o caso de Cristiano. Após sua prisão, a defesa tentou revogar a prisão preventiva, mas o pedido foi negado.

