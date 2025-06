Viva Sintra

Na região de grandes castelos e jardins encantadores, Lombi fez pose e compartilhou com os seguidores todos os ecantos de Sintra. A Quinta da Regaleira foi o ponto alto daquela parada. Localizada embaixo de um castelo, com colunas de pedras e chão de cimento liso, o ponto turístico é daqueles que hipnotizam pela beleza. Na região, o comentarista encontrou dois casais brasileiros, um do Espírito Santo, e outro do bairro de Santana, na capital Paulista, que fizeram questão de contar que estão sempre estão ligados ao Balanço Geral. Na legenda da foto, ele comentou que aquele era o último ponto turístico visitado em Portugal, e sua próxima parada seria em Puglia, no sul da Itália

Reprodução/ Instagram