Guarda Civil Metropolitana realiza operação contra crimes no centro de São Paulo

Guarda Civil Metropolitana realiza operação contra tráfico e furtos na região central de SP

A Guarda Civil Metropolitana, em parceria com a Polícia Civil, está realizando uma operação no centro de São Paulo para combater o tráfico de drogas e furtos na região do viaduto 25 de Março. Cerca de 50 guardas civis participam da ação em um local conhecido pelo consumo de drogas durante o dia.

Durante as abordagens, foram encontrados cachimbos, objetos suspeitos como joias e cartões bancários, além de materiais escondidos como fios de cobre que podem ter sido furtados para venda ilegal. As autoridades estão verificando documentos e possíveis mandados judiciais pendentes entre os abordados.

Os itens apreendidos serão levados à sede da guarda para análise e destinação correta. A operação busca aumentar a segurança local em resposta às denúncias frequentes de moradores e comerciantes.

