Casal se aposenta após passar mais de 50 anos trabalhando na mesma escola nos EUA

Um casal se aposentou após 52 anos trabalhando juntos em uma escola em Oklahoma, nos Estados Unidos. Rick e Beverly McCombs se conheceram no ensino médio e estão casados há 55 anos. Beverly passou os últimos anos atuando como professora e conselheira de ensino técnico profissional. Já Rick foi contratado como zelador do segundo andar da escola, das 16h às 00h. Veja na reportagem como eles construíram essa grande história de amor.



