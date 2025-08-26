Logo R7.com
Guindaste cai em rua de São Paulo quase atingindo pedestres

Acidente na Consolação bloqueia via e envolve carro de aplicativo

Veja o momento em que máquina de obras cai no centro de São Paulo
Na região central de São Paulo, um guindaste utilizado em uma obra desabou sobre um portão, quase atingindo pedestres e um carro de aplicativo. O incidente interditou a via completamente. O responsável técnico pela obra foi chamado à delegacia para prestar esclarecimentos.

As imagens de segurança capturaram o momento em que o guindaste caiu perto do veículo de aplicativo que transportava um passageiro. O motorista conseguiu parar a tempo, evitando um acidente grave. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está trabalhando para remover o guindaste, mas a liberação da rua ainda levará algum tempo.

Assista ao vídeo - Veja o momento em que máquina de obras cai no centro de São Paulo

