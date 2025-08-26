Guindaste cai em rua de São Paulo quase atingindo pedestres
Acidente na Consolação bloqueia via e envolve carro de aplicativo
Na região central de São Paulo, um guindaste utilizado em uma obra desabou sobre um portão, quase atingindo pedestres e um carro de aplicativo. O incidente interditou a via completamente. O responsável técnico pela obra foi chamado à delegacia para prestar esclarecimentos.
As imagens de segurança capturaram o momento em que o guindaste caiu perto do veículo de aplicativo que transportava um passageiro. O motorista conseguiu parar a tempo, evitando um acidente grave. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está trabalhando para remover o guindaste, mas a liberação da rua ainda levará algum tempo.
Assista ao vídeo - Veja o momento em que máquina de obras cai no centro de São Paulo
Veja também
Alexandre Curiati, de 24 anos, foi abordado por criminosos enquanto dirigia na região do Morumbi
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!