Homem armado finge ser policial civil e agride motorista em SP
Suspeito é identificado como policial militar aposentado
Na zona leste de São Paulo, um homem armado desceu de um carro de luxo, fingindo ser um policial civil, e agrediu o motorista Caíque após uma confusão no trânsito. O agressor tentou invadir a faixa onde Caíque dirigia um caminhão para remover entulhos, levando-o a buzinar para evitar colisão. O homem reagiu violentamente ao som da buzina, abordando Caíque com uma arma.
Após o ataque, Caíque registrou um boletim de ocorrência na Corregedoria da polícia, que revelou que o agressor era na verdade um policial militar aposentado, identificado como José Luciano Alves, de 58 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso para confirmar a identidade do acusado e tomar as medidas necessárias.
Traumatizado pela agressão, Caíque tem evitado sair de casa enquanto aguarda que as autoridades resolvam o caso rapidamente.
Assista ao vídeo - Homem armado se passa por policial civil e agride motorista em São Paulo
