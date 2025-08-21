Homem armado finge ser policial civil e agride motorista em SP Suspeito é identificado como policial militar aposentado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem armado finge ser policial civil e agride motorista em São Paulo.

Confusão no trânsito leva agressor, um policial militar aposentado, a atacar o motorista Caíque.

Caíque registra boletim de ocorrência; agressor é identificado como José Luciano Alves, de 58 anos.

Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, enquanto Caíque se mantém traumatizado e recluso.

Homem armado se passa por policial civil e agride motorista em São Paulo

Na zona leste de São Paulo, um homem armado desceu de um carro de luxo, fingindo ser um policial civil, e agrediu o motorista Caíque após uma confusão no trânsito. O agressor tentou invadir a faixa onde Caíque dirigia um caminhão para remover entulhos, levando-o a buzinar para evitar colisão. O homem reagiu violentamente ao som da buzina, abordando Caíque com uma arma.

Após o ataque, Caíque registrou um boletim de ocorrência na Corregedoria da polícia, que revelou que o agressor era na verdade um policial militar aposentado, identificado como José Luciano Alves, de 58 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso para confirmar a identidade do acusado e tomar as medidas necessárias.

Traumatizado pela agressão, Caíque tem evitado sair de casa enquanto aguarda que as autoridades resolvam o caso rapidamente.

O que aconteceu na zona leste de São Paulo envolvendo um homem armado?

Um homem armado desceu de um carro de luxo, fingindo ser um policial civil, e agrediu o motorista Caíque após uma confusão no trânsito.

Quem é o agressor identificado no incidente?

O agressor foi identificado como José Luciano Alves, de 58 anos, um policial militar aposentado.

Qual foi a reação de Caíque após a agressão?

Caíque registrou um boletim de ocorrência na Corregedoria da polícia e tem evitado sair de casa devido ao trauma da agressão.

Como as autoridades estão lidando com o caso?

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso para confirmar a identidade do acusado e tomar as medidas necessárias.

