Homem de 67 anos incendeia metrô lotado em Seul após divórcio

Passageiro ateia fogo em vagão de metrô lotado na Coreia do Sul

Em Seul, um homem de 67 anos foi preso após incendiar um vagão de metrô lotado. Ele utilizou gasolina e fósforo para iniciar o fogo, causando pânico entre os passageiros. O motivo foi sua insatisfação com o divórcio; no entanto, sua ex-esposa não estava no local. Seis pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas ao hospital.

As autoridades sul-coreanas detiveram rapidamente o suspeito, que agora enfrenta acusações criminais severas devido à tentativa de assassinato. A legislação local prevê penas rigorosas para crimes desse tipo, resultando em longos períodos de detenção.

