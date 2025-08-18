Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Homem desarma assaltante e devolve arma em São Paulo

Vítima surpreende ao devolver revólver após perseguição no Parque das Flores

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Homem desarma assaltante durante uma tentativa de roubo em São Paulo.
  • Após fugir, ele retorna e devolve o revólver ao criminoso.
  • A situação aconteceu no bairro Parque das Flores, registrada por câmeras de segurança.
  • Especialistas alertam que reagir a assaltos é perigoso e nunca recomendado.

 

Em São Paulo, um homem desarmou um assaltante durante uma tentativa de roubo na zona leste. Após tomar a arma do criminoso e fugir, ele retornou para devolver o revólver. O incidente ocorreu no bairro Parque das Flores e foi capturado por câmeras de segurança instaladas por moradores.

A vítima, vestindo uma camisa branca, estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo assaltante em uma moto. Em uma reação inesperada, conseguiu tomar a arma do criminoso e fugiu correndo. O assaltante seguiu o homem pelas ruas do bairro.

A perseguição foi registrada por diversas câmeras. Eventualmente, os dois se encontraram novamente em uma ladeira, onde, após uma breve conversa, a vítima devolveu o revólver ao assaltante.

Especialistas em segurança destacam que reagir a assaltos é extremamente perigoso e não recomendado. A atitude do homem de devolver o revólver foi considerada imprudente, podendo ter colocado sua vida em risco e facilitado futuras ações criminosas.


O que aconteceu em São Paulo durante uma tentativa de assalto?

Um homem desarmou um assaltante na zona leste de São Paulo durante uma tentativa de roubo. Após tomar a arma do criminoso, ele fugiu, mas decidiu retornar e devolver o revólver.

Como ocorreu a abordagem do assaltante à vítima?

A vítima, que estava a caminho do trabalho, foi abordada pelo assaltante em uma moto. Em uma reação surpreendente, ele conseguiu desarmar o criminoso.


O que especialistas em segurança dizem sobre a reação da vítima?

Especialistas em segurança afirmam que reagir a assaltos é extremamente perigoso e não recomendado. A atitude do homem de devolver o revólver foi considerada imprudente e arriscada.

Onde o incidente foi registrado?

O incidente ocorreu no bairro Parque das Flores e foi capturado por câmeras de segurança instaladas por moradores.

Veja também


Além de atacar o animal, Lilo ainda ficou deitado com ela

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.