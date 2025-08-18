Homem desarma assaltante e devolve arma em São Paulo Vítima surpreende ao devolver revólver após perseguição no Parque das Flores Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem desarma assaltante durante uma tentativa de roubo em São Paulo.

Após fugir, ele retorna e devolve o revólver ao criminoso.

A situação aconteceu no bairro Parque das Flores, registrada por câmeras de segurança.

Especialistas alertam que reagir a assaltos é perigoso e nunca recomendado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, um homem desarmou um assaltante durante uma tentativa de roubo na zona leste. Após tomar a arma do criminoso e fugir, ele retornou para devolver o revólver. O incidente ocorreu no bairro Parque das Flores e foi capturado por câmeras de segurança instaladas por moradores.

A vítima, vestindo uma camisa branca, estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo assaltante em uma moto. Em uma reação inesperada, conseguiu tomar a arma do criminoso e fugiu correndo. O assaltante seguiu o homem pelas ruas do bairro.

A perseguição foi registrada por diversas câmeras. Eventualmente, os dois se encontraram novamente em uma ladeira, onde, após uma breve conversa, a vítima devolveu o revólver ao assaltante.

Especialistas em segurança destacam que reagir a assaltos é extremamente perigoso e não recomendado. A atitude do homem de devolver o revólver foi considerada imprudente, podendo ter colocado sua vida em risco e facilitado futuras ações criminosas.

‌



O que aconteceu em São Paulo durante uma tentativa de assalto?

Um homem desarmou um assaltante na zona leste de São Paulo durante uma tentativa de roubo. Após tomar a arma do criminoso, ele fugiu, mas decidiu retornar e devolver o revólver.

Como ocorreu a abordagem do assaltante à vítima?

A vítima, que estava a caminho do trabalho, foi abordada pelo assaltante em uma moto. Em uma reação surpreendente, ele conseguiu desarmar o criminoso.

‌



O que especialistas em segurança dizem sobre a reação da vítima?

Especialistas em segurança afirmam que reagir a assaltos é extremamente perigoso e não recomendado. A atitude do homem de devolver o revólver foi considerada imprudente e arriscada.

Onde o incidente foi registrado?

O incidente ocorreu no bairro Parque das Flores e foi capturado por câmeras de segurança instaladas por moradores.

Veja também

‌



Além de atacar o animal, Lilo ainda ficou deitado com ela

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Gatinho caçador ataca cobra no quintal de casa e assusta tutores em Sergipe Motociclista em alta velocidade é atingida por pombo e fica ferida na Inglaterra Mulher é atacada com golpes de tesoura pelo ex-marido e respira com a ajuda de aparelhos Idosa desaparecida em Bertioga (SP) é encontrada viva três dias depois de ter se perdido Mulher é vítima de golpe do amor e fica cinco meses abandonada no México Mulher morre após ser vítima de violência doméstica na zona leste de São Paulo Doc Investigação traz novos detalhes sobre a Chacina de Passo Fundo (RS) Festival Brooklin Taste oferece cachorro-quente de feijoada na zona sul de São Paulo Polícia prende suspeito de ter atropelado agente em blitz em São Paulo Conheça a trajetória da 'Diaba Loira', traficante morta em confronto entre facções rivais no RJ Motorista de aplicativo é denunciado por assistir a vídeos adultos durante corrida com adolescente Homem toma arma de criminoso, foge e volta para devolver revólver, em São Paulo Cresce número de assaltos a itens de ouro, como correntes e alianças, em São Paulo Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha especializada em invasões Mulher morre atropelada a caminho do trabalho na zona leste de São Paulo Parque temático em Itu (SP) terá montanha-russa mais alta e rápida da América Latina Acompanhe o mistério das cadeiras acorrentadas em lanchonete de São Paulo Conheça o Marcos, que usa uma kombi estilosa para entregar jornais por SP Advogado é agredido durante audiência de custódia em Goiás Policial é preso após matar marceneiro em confusão na zona sul de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!