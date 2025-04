Homem destrói carro de ex-namorada após término no Itaim Paulista A vítima teme pela segurança mesmo com medida protetiva Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 14h39 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h39 ) twitter

Rodrigo Farias destruiu o carro de sua ex-namorada, Erika Lopes, no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Após o término do relacionamento de seis meses, Rodrigo premeditou o ataque ao veículo da professora. Ele usou um martelo e tinta para danificar a lataria e os vidros do carro, conforme registrado por câmeras de segurança.

Apesar de ter conseguido uma medida protetiva contra Rodrigo após registrar um boletim de ocorrência, Erika ainda se sente insegura devido à proximidade de sua casa e local de trabalho com a residência dele. Rodrigo já tinha um histórico de agressão contra mulheres, evidenciado por uma restrição judicial anterior relacionada à sua ex-esposa.

O ataque deixou Erika preocupada com sua segurança pessoal e emocionalmente abalada. Além disso, ela enfrenta um prejuízo material estimado em cerca de 10 mil reais devido aos danos ao veículo. A polícia está investigando o caso para responsabilizar Rodrigo pelo ato de vandalismo.

