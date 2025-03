Homem disfarçado de fantasma furta carrinho de churrasco em São Paulo Criminoso invadiu quintal de churrasqueiro e levou carrinho durante a madrugada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 16h51 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h51 ) twitter

Homem disfarçado de fantasma furta carrinho de churrasco na zona leste de São Paulo

Um homem disfarçado com um lençol foi flagrado furtando um carrinho de churrasco em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo. O criminoso abriu o portão da residência de Gerson da Silva, retirou o carrinho do quintal e saiu como se o objeto fosse de sua propriedade. O furto ocorreu durante a madrugada, em uma rua deserta, e foi registrado por câmeras de segurança.

Gerson, que trabalha há cinco anos vendendo churrasco, depende do carrinho para sustentar sua família de sete filhos. Ele percebeu a ausência do equipamento quando sua filha notou que o carrinho não estava no local habitual. Apesar de procurar pela região, Gerson ainda não conseguiu recuperar o carrinho, que continha também bebidas e outros itens necessários para o trabalho.

O furto inusitado chamou a atenção pela forma como o criminoso agiu, usando a cabeça para empurrar o carrinho enquanto o cobria com o lençol. As imagens mostram o homem caminhando lentamente pela rua, sem ser abordado por ninguém. A polícia ainda não identificou o autor do crime, e Gerson continua enfrentando dificuldades para manter sua atividade sem o equipamento.

Assista em vídeo - Homem disfarçado de fantasma furta carrinho de churrasco na zona leste de São Paulo

