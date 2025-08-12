Logo R7.com
Balanço Geral

Homem faz mulher refém após término em Parelheiros

Polícia mobiliza Gate e dezenas de viaturas para negociação

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Homem faz sua ex-companheira refém em Parelheiros, São Paulo.
  • A situação começou após uma discussão e ameaças do homem à mulher.
  • A polícia isolou a área com mais de dez viaturas e uma ambulância do Samu.
  • O GATE conduz as negociações, enfrentando desafios devido à configuração do local.

 

Um homem mantém sua ex-companheira refém em uma casa no bairro de Parelheiros, zona sul de São Paulo, após não aceitar o término do relacionamento. A polícia isolou a área com mais de dez viaturas e uma ambulância do Samu presentes no local.

A situação começou com uma discussão entre o casal, levando o homem a fazer ameaças à mulher. Vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) está conduzindo as negociações para resolver a situação pacificamente.

O local é desafiador para as operações policiais devido aos corredores estreitos e casas próximas umas das outras. A rua foi bloqueada para veículos, permitindo apenas a circulação a pé dos moradores. A presença maciça da polícia destaca a gravidade da situação enquanto tentam garantir a segurança da vítima.

