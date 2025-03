Homem furta joalheria e engole brincos e anel para evitar ser pego pelas autoridades nos EUA Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 16h32 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h00 ) twitter

Jaythan Gilder, de 32 anos, saiu do Texas para a Flórida para furtar dois pares de brincos de diamante e um anel, avaliados em mais de R$ 7 milhões. Ele se passou por um falso cliente e, quando o vendedor virou as costas, tomou as joias, saiu correndo e engoliu os brincos pouco antes de ser preso. A radiografia mostrou as joias no estômago de Jaythan. Ele já foi preso várias vezes por roubo e tem 48 mandados pendentes de prisão em outro estado. O anel já foi devolvido à joalheria, mas os brincos ainda não foram recuperados.

